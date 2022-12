"Hij verandert ons in beesten": de luitenanten van Messi gaan over lijken voor hun kapitein

De luitenanten zien alles. En ze zijn niet bang om hardhandig in te grijpen.

Tegen Honduras vliegen de Argentijnse spelers op Deiby Flores, die Messi een schouderstoot verkocht. Een actie waar de Hondurese middenvelder later spijt van zal krijgen.

Zelfs een vriendschappelijke interland in september wordt bloedserieus genomen. Of toch wanneer je Lionel Messi dreigt te blesseren.

"Wanneer hij je kapitein is, ga je voor hem naar het front."

De wedstrijd eindigt op een ruime overwinning: 3-0. Een bijzaak. Dat Messi zonder schrammetje het veld verlaat, is de grootste zege met het WK voor de deur.

Verafgoding van de kapitein

Allemaal goed voor de overige miliciens. "Iedereen zwijgt toch als Messi praat", weet Emiliano Martinez. "De coach, de spelers... Zelfs de president van Argentinië weet wie het woord voert in de kleedkamer."

U moet er niet aan twijfelen: de macht van Messi is onmeetbaar bij de nationale ploeg. De kleine Argentijn krijgt van bondscoach Scaloni zelfs de vrijgeleide om de selectie mee vorm te geven.

Hij verandert ons in beesten.

"Hij helpt me zelfs om een betere doelman te worden. Hoe weet ik niet, maar ik evolueer naar een betere vorm van mezelf in zijn buurt."

"Hij verandert ons in beesten, zoals hij", zegt zijn doelman. "Hij eist een niveau dat niemand kan halen, maar je stijgt wel boven jezelf uit. "

Winnen, voor hem

Een selectie vol "vrienden van Messi" blijkt het succesrecept bij Argentinië.

In 2021 bezorgen ze hun kapitein eindelijk een prijs met de nationale ploeg. De Copa America zorgt voor een klik: als 110% in functie van Messi spelen ook eremetaal oplevert, voert iedereen de briefing tot in de puntjes uit.

"Ik ben enorm blij dat ik de Copa America kon winnen, voor hem", deelt Emiliano Martinez. "Dat vind ik belangrijker dan dat ik de trofee voor mezelf won."



Fase 1 van missie Messi is compleet. De Argentijnen marcheren met veel vertrouwen naar Qatar.