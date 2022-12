Scouting in Sahara en strijd tegen corruptie: hoe de koning van Marokko de basis legde voor WK-sprookje

Er is al veel gezegd en geschreven over het historische succes van Marokko op dit WK. Aan de wieg van dat verhaal staan natuurlijk trainer Walid Regragui en zijn spelersgroep, maar ook... koning Mohammed VI van Marokko. Hoe heeft zijn beleid bijgedragen aan dat straffe WK-parcours?

Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd en Azzedine Ounahi. De kans is groot dat zonder koning Mohammed VI de Marokkaanse nationale ploeg er heel anders zou uitzien. In 2007 kondigt het Marokkaanse staatshoofd een reeks van projecten aan gericht op de verdere ontwikkeling van het land. Daaronder valt ook het promoten van sport. Voetbal is sport nummer één in Marokko en een nieuwe academie moet voor een betere opleiding van talenten zorgen. Financiële steun is er dus van de koning hoogstpersoonlijk. In 2010 wordt de Académie Mohammed VI de Football officieel geopend en draagt vanaf dan zijn naam. En die academie zou het voetballandschap in Marokko drastisch hertekenen.

Scouting in de Sahara

Omkoping blijkt een groot probleem in het Marokkaanse voetbal. Ouders benaderen - met een flinke zak geld in de hand - jeugdtrainers en vragen meer speelkansen voor hun kinderen.

Persoonlijk geldgewin staat bij de meeste trainers voorop. De ontwikkeling van jongens waar ze zelf niets aan overhouden, hebben de coaches geen boodschap aan. Het gevolg is dat niet noodzakelijk de talentvolste spelers de kans krijgen om door te breken, maar wel de spelers met de rijkste ouders. Bovendien verkassen veel goede jeugdtrainers en jonge talenten naar het buitenland. Dat alles zorgt voor de erbarmelijke situatie waar de Marokkaanse jeugdopleiding zich in bevindt. De koninklijke academie verrijst als walhalla om voetbaltalenten uit armere gezinnen gelijke kansen te geven.

In de beginjaren was een erg uitgebreide scouting essentieel om de eerste generatie spelers van de academie samen te brengen. Het sportieve hoofd is op dat moment Nasser Larguet, die in die functie al ervaring heeft bij diverse Franse clubs. Hij organiseert testmatchen en events op elke ondergrond die er maar te vinden is in Marokko. Van straten en grasvelden tot zelfs in de Sahara. Alles stelt Larguet in het werk om onbekende talenten op te speuren.

Na 3 jaar al bij 10 beste academies van de wereld

Sinds de opening in 2010 zitten er steeds minstens een vijftigtal kinderen tussen 13 en 18 jaar oud in de academie. Naast de voetbalopleiding is er ook aandacht voor de combinatie met studies. Een belangrijke reden waarom veel jongeren nu wél voor het voetbal mogen kiezen van hun ouders. Nayef Aguerd, nu basisspeler bij Marokko, is een perfect voorbeeld daarvan. Van zijn moeder mag hij geen voetballer worden, tot de Mohammed VI Academie op het toneel verschijnt. Met de steun van het Ministerie van Onderwijs krijgen kinderen er een goede opleiding in bijvoorbeeld taal en computerwetenschappen.

De eerste resultaten zijn meteen veelbelovend. De eerste 9 afgestudeerden aan de academie stappen in 2013 allemaal over naar een Marokkaanse eersteklasser of Franse club. Zo wordt de Marokkaanse koninklijke academie dat jaar uitgeroepen tot de 10e beste wereldwijd. Er volgt dus al snel erkenning voor de vernieuwing in het voetbal in Marokko. Uit die resultaten komt ook naar voren dat 70 procent van de jonge voetballers aan de academie afkomstig is uit arme gezinnen. Een indicatie dat het wel snor zit met de doelstelling om voor gelijke kansen te zorgen.

Pionier voor andere Marokkaanse academies

De Mohammed VI Academie is niet alleen de ideale plek om voetbal en studies te combineren, er is ook aandacht voor gezellig samen leven en ontspanning. Zo is er een 'dorpsplein' in het midden van de academie waar iedereen kan verzamelen. Alle gebouwen bevatten ook patio's waar de jonge voetballers tot rust kunnen komen. Soortgelijke initiatieven volgen al snel in andere Marokkaanse steden. De eerste koninklijke voetbalacademie is gelegen in Salé, vlakbij de hoofdstad Rabat. De focus ligt dan ook op de zoektocht van jonge talenten uit de arme regio's van die stad.