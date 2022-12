Tadej Pogacar zet ook in 2023 zijn zinnen op de Ronde van Vlaanderen

Als Tadej Pogacar een rugnummer aanvraagt, dan is dat niet om een meeloper te zijn.

Het Sloveense wonderkind zakte dit voorjaar voor het eerst af naar Vlaanderen om zijn kasseigevoel aan te scherpen.

Dat was vooral met de kasseirit in de Tour de France in het achterhoofd, maar zijn debuut in de Vlaamse Ardennen smaakt blijkbaar naar meer.

In Dwars door Vlaanderen liet Pogacar zich nog wat verrassen door het wedstrijdverloop en eindigde hij 10e, in de Ronde van Vlaanderen was hij een absolute smaakmaker.

Hij reed Jan en alleman in de vernieling op de Oude Kwaremont, enkel Mathieu van der Poel kon bumperkleven tot in Oudenaarde.

In een bloedstollende finale ging Pogacar echter in de fout in de sprint. Hij liet zich verrassen door de terugkeer van Dylan van Baarle en Valentin Madouas in de laatste hectometers en eindigde 4e in de sprint met z'n vieren.

Pogacar zal er op zondag 2 april weer bij zijn wanneer het startschot in Brugge gegeven wordt.

Op stage in Spanje verklapte hij aan de internationale media dat hij deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen.

Zijn voorjaar wordt nagenoeg een kopie van 2022 met in principe de UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en een Vlaams luik met de Ronde van Vlaanderen als "groot doel".