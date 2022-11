WK Ironman is volgend jaar op 2 locaties: enkel vrouwen op Hawaï

De vrouwen mogen volgend jaar weer naar Hawaï afreizen. De locatie van de mannen wordt pas in januari bekendgemaakt. Maar volgens de gespecialiseerde triatlonsites zou Nice het WK voor de mannen ontvangen.

Dit jaar was de Ironman van Hawaï voor het eerst opgesplitst in 2 dagen, met op donderdag de wedstrijd voor de vrouwen en op zaterdag de wedstrijd voor de mannen.

De burgemeester van Kona (Hawaï) is blij met de oplossing. "Twee wedstrijddagen in één week was te veel voor onze gemeenschap", zegt burgemeester Mitch Roth.

"We zijn blij dat Ironman terugkeert naar Kona als cohost van het WK."

Bij de vrouwen ging de Amerikaanse Chelsea Sodaro dit jaar met de wereldtitel aan de haal in Kona. Bij de mannen versloeg de Noor Gustav Iden de Fransman Sam Laidlow en de Noor Kristian Blummenfelt.