Noor Gustav Iden verpulvert wedstrijdrecord in Hawaï, Vandendriessche 37e en eerste Belg

Gustav Iden ging bijna 11 minuten sneller dan de vorige toptijd in Hawaï. Drie jaar geleden won de Duitser Jan Frodeno in 7 uur, 51 minuten en 13 seconden.

Ook het looprecord staat nu op Idens naam. De Noor legde de marathon af in 2 uur, 36 minuten en 15 seconden. In 2016 liep de Duitser Patrick Lange de 42,195 km in 2 uur, 39 en 45 minuten.

Iden maakte het verschil ook in de marathon. Na 28 km liet hij landgenoot en olympisch kampioen Kristian Blummenfelt achter zich. Om op 6 km van de streep leider Sam Laidlow te remonteren (met een schouderklopje erbovenop). De jonge Fransman werd tweede, Blummenfelt derde.

Op de erelijst van het WK Ironman volgt Iden Blummenfelt op. De Noor won eerder dit jaar de uitgestelde editie van 2021 (niet op Hawaï, wel in St. George).