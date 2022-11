Triatleet Jelle Geens na 3e plek in WK-afsluiter: "Een seizoen met gemengde gevoelens"

Met zijn 3e plek in Abu Dhabi heeft Jelle Geens het seizoen als 4e afgesloten in de prestigieuze World Triathlon Series. Knap, maar toch is de ambitieuze Geens niet geheel tevreden.

"Wel over deze wedstrijd, omdat ik dit jaar vaak nét niet op het podium stond. Dan doet het wel deugd om in de laatste manche van het seizoen toch nog het podium te halen", zegt Geens.

"Het was een moeilijke wedstrijd voor mij. Het zwemmen was matig en ook in het fietsen had ik in het begin geen goed gevoel, maar in het lopen ben ik erdoor gekomen. Ik ben blij dat ik doorgezet heb, zodat ik uiteindelijk nog 3e werd."