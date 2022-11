Bart Aernouts wil lastig seizoen mooi afsluiten: "Ik voel me nog niet te oud"

"Nu heb ik een paar maanden kunnen herbronnen, fysiek dan. Ik werk ook weer samen met Luc Van Lierde en de laatste maanden loopt het weer vlot. Ik had 2 jaar niet meer met Van Lierde samengewerkt, maar nu zijn we weer aan het werken zoals vroeger. Ik ben weer naar de basis gegaan, naar de vertrouwde omgeving."

"Sport is geen exacte wetenschap. Iedere atleet heeft wel eens een moeizaam seizoen. Ik denk aan een samenloop van omstandigheden. In het begin van het jaar had ik covid, en daarna begon ik slecht te herstellen van trainingen. Zo raakte ik overtraind. Ik probeerde ook eens een andere trainingsaanpak. En plots is het dan mei, het midden van het seizoen, en ben je niet in vorm. Dan duurt het wel even om te herstellen."

Weet Aernouts waarom het dit jaar niet geworden is wat hij gehoopt had? "Ik heb heel het seizoen gezocht naar mijn vorm, maar die is er pas heel laat gekomen. Ik heb me ook niet kunnen plaatsen voor Hawaï. Ik heb daar niet echt een verklaring voor, ik denk dat het een samenloop is van omstandigheden."

Zondag staat Bart Aernouts (38) aan de start van de Ironman in Arizona. Met welke verwachtingen? "Geen", is hij meteen duidelijk. "Ik heb een heel slecht seizoen, het loopt totaal niet. Ik wil gewoon een goeie race afleggen en me 100 procent fit voelen, zonder er een plaats of een tijd op te plakken."

"Het niveau in de sport is enorm gestegen"

Na Arizona zal het seizoen van Aernouts afgelopen zijn, bijna toch. "Ik doe 2 weken later ook nog een halve triatlon in Amerika, maar dan is het echt voorbij."

En daarna? "Ik wil terug naar Hawaï, dat is mijn ambitie. Ik ben al wat ouder, maar ik voel me niet te oud. Ik heb veel ervaring op de volledige afstand en dat blijft dan ook mijn hoofddoel."

"Het algemeen niveau in de sport is ook wel gestegen. De jonge generatie is ongelooflijk sterk, vroeger waren triatleten iets ouder. Het is dezelfde evolutie als in het wielrennen. Iedereen focust ook meer op de details nu. Er is nog maar weinig marge voor foutjes."

"In de winter zullen we kijken of we weer op de positieve weg zitten. Niks moet nog, maar er zit nog wel iets in."