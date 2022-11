Herrezen Raymond van Barneveld klopt Price opnieuw en beleeft sprookje op Grand Slam

18 november 2022. Raymond van Barneveld klopt 's werelds nummer één Gerwyn Price voor de tweede keer op een week tijd een plaatst zich voor de halve finales op de Grand Slam of Darts, een van de belangrijkste toernooien van het jaar.

15 december 2019. Raymond van Barneveld bergt zijn dartspijltjes op na een verrassende nederlaag in de eerste ronde van het WK. De vijfvoudige wereldkampioen, die dan al een tijd met mentale problemen kampt, zwaait af met een destructief interview. "Het leven heeft geen zin meer", klink het.

Een sprookje in Wolverhampton

Raymond van Barneveld begon de week uitstekend op de Grand Slam. Hij won driemaal in de groepsfase, waaronder tegen Price, en plaatste zich zo voor de knock-outfase. In de 1/8ste finales wipte hij vervolgens Simon Whitlock, een nieuwe ontmoeting met Price diende zich aan.



In de kwartfinale begonnen beide spelers goed, maar Price toonde zich klinischer op de juiste momenten en liep uit tot 8-3. Een nieuwe stunt leek te hoog gegrepen voor Van Barneveld. Maar zoals u ondertussen weet, het kan verkeren.

"Barney" krikte zijn niveau opnieuw op en krabbelde langzaamaan recht. Met hoge scores en erg secure dubbels draaide hij de rollen helemaal om. Price begon zelf te missen - ook zijn geliefde dubbel 20 viel niet meer - en Van Barneveld genoot zichtbaar van het publiek en van zichzelf.

Met uitstekend darts maakte de vijfvoudige wereldkampioen het bij 15-13 af. Een sprookje in Wolverhampton voor "Barney", die zo voor het eerst sinds 2017, toen op het WK, in de halve finales van een major staat. Price verliest bovendien voor het eerst in 5 jaar op de Grand Slam, het toernooi dat hij al drie keer won.

In de volgende ronde wacht Michael Smith, die eerder op de avond Joe Cullen klopt na een decider. Door zijn prestaties keert Van Barneveld al zeker terug in de top 35 van de wereld. De top 32 is volgende maand reekshoofd op het WK.