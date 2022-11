Jelle Geens eindigt 3e in Abu Dhabi en grijpt net naast podiumplek op WK

Na het zwemmen ontstond een groep van 9 triatleten. Na een geoliede samenwerking in het fietsen begonnen ze met een halve minuut voorsprong aan het lopen.



Aan boord van die kopgroep zat met de Fransman Léo Bergère een kandidaat voor de eindzege in het WK (de World Triathlon Championship) genoemd.

Jelle Geens - zelf een krak in het lopen - had in de grote achtervolgende groep nog enkele toplopers aan zijn zijde: de Brit Alex Yee (zilver in Tokio) en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde (brons in Tokio).

Bergère en ook Pearson (die de snelste looptijd neerzette) kwamen als 1e en 2e over de streep.

Jelle Geens deed mee voor de 3e plaats en spurtte tegen Yee naar het laatste podiumplekje. Onze andere landgenoot, Noah Servais, eindigde knap 20e in Abu Dhabi.



Met zijn zege sloeg Bergère een dubbelslag. Hij pakt de eindzege en kroont zich zo tot wereldkampioen. Jelle Geens eindigt in dat WK-klassement 4e.