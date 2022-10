Debutante Chelsea Sodaro bezorgt VS na 20 jaar weer succes in Ironman Hawaï

Sodaro nam voor het eerst deel aan de moeder aller triatlons, meer nog ze proefde pas in juni van dit jaar van een Ironman in Hamburg. Als gewezen atlete concentreerde ze zich eerst 2 seizoenen op de korte triatlonafstand, waarna ze in 2018 de overstap maakte naar de lange afstand.



Ze won een aantal IM70.3-weddstrijden, maar in 2021 laste ze een pauze in om moeder te worden. De sportieve microbe liet haar evenwel niet los en ze wilde terugkeren voor het echte werk. En met succes.



Ze is de eerste rookie in 15 jaar die kan zegevieren. Ze was de beste van 42 elitevrouwen, het grootste veld in de racegeschiedenis. Ze had een ruime marge op Charles-Barclay (8u41'37") en Haug (8u42'22").



Charles-Barclay kwam als eerste uit de oceaan, een groepje met Sodaro lag op 4 minuten. In het fietsen maakte 5-voudig laureate Daniela Ryf een achterstand van meer dan 5 minuten goed om als leidster de afsluitende marathon in te duiken.

Ryf leek oké, maar Charles-Barclay had haar snel te pakken, de top 6 van de vrouwen kwam binnen de 3'30" van elkaar van de fiets. Op een hete (32°), vochtige dag kon het zo nog alle kanten uit.



Na enkele kilometers legde Sodaro de pees erop en liep ze resoluut naar voren. Na 12 km had ze Charles-Barclay te pakken en keek ze niet meer om. Ryf stortte nog in en eindigde pas 8e in 9u02'26".



Sodaro's man, ouders en dochter Skye wachtten haar op aan de finish: "Ik ben de eerste mama die het Ironman World Championship wint. Dit is de bevestiging van het juiste perspectief in mijn leven. Het mooiste cadeau aan de finishlijn was mijn dochtertje."



(lees voort onder tweet)