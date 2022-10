Een vreemde Liverpool-City vandaag: "Maar Liverpool is heus geen modale middenmoter geworden"

Engeland verlekkert zich op wat de laatste jaren is uitgegroeid tot het duel der duels in de Premier League. Vandaag komt Manchester City op bezoek bij Liverpool. Al heeft het duel dit seizoen een vreemd kantje: een wisselvallig Liverpool staat pas 10e in de stand. Zijn ze dan kansloos, vroegen we Play Sports-commentator Philippe Crols?

Flashback naar vorig seizoen: in volle titelstrijd werd het 2-2 tussen Liverpool en City op het veld in Manchester. De twee titelpretendenten speelden misschien wel de beste wedstrijd van het Premier League-seizoen.

De sfeer 6 maanden later is anders. Engelse media focussen vooral op Liverpool, dat na 8 gespeelde wedstrijden pas 10e staat. Kopzorgen dus voor trainer Jürgen Klopp.

"Klopp maakt zijn slechtste start mee, sinds hij aankwam in Liverpool (2015). Van in het begin van het seizoen kampte zijn ploeg met blessures. Elke week was er wel iets", duidt Philippe Crols.

"Ik ben geen gediplomeerd trainer, maar als voetballiefhebber zie ik vooral minder intensiteit en energie bij Liverpool. De teams van Klopp staan erom bekend altijd heel energiek te spelen. Dat was bij Mainz zo, bij Dortmund en bij Liverpool." "Die intensiteit lijkt nu een paar procent minder te zijn en dat kan op dat niveau zorgen dat je toch in de problemen komt in modale wedstrijden en zeker in de topmatchen."



Ik ben heel benieuwd of Klopp net als tegen Arsenal met vier aanvallers zal spelen. Phlippe Crols

Klopp zoekt oplossingen

Heeft Klopp zijn selectie gedurende zijn 7 jaren te veel uitgeperst? Is zijn selectie te oud voor het soort voetbal dat hij wil spelen? De Engelse media lanceren de ene theorie na de andere om de schamele 10 punten in de stand te verklaren.

"Niemand die het beter zal weten dan Klopp zelf, want hij ziet zijn selectie elke dag op training bezig. Klopp zoekt in elk geval naar oplossingen", ziet Philippe Crols. "Hij heeft zijn systeem veranderd tegen Arsenal, bijvoorbeeld door met Diaz én Jota én Nunes én Salah te spelen. Ik ben heel benieuwd of hij ook tegen City met 4 aanvallers zal spelen." "Het zal niet met Diaz zijn, want die is geblesseerd. Het kan bijvoorbeeld wel met Firmino. Zo aanvallend spelen houdt natuurlijk risico's in, want tegen het middenveld van City kan je maar beter geen mannetje tekortkomen." "Anderzijds: als Liverpool die paar extra procentjes vindt en gedragen wordt door het publiek op Anfield, kan Liverpool zeker winnen van City. Liverpool is heus geen modale middenmoter geworden en dat beseffen ze bij City ook wel hoor."

Ik verwacht opnieuw een wedstrijd met 200 km/u. Philippe Crols

Hoofdstuk Haaland