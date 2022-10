Kampioen zijn is plezant: Manchester City krijgt 300.000 euro boete na turbulent titelfeest

Herinnert u zich nog de kampioenenwedstrijd in de Premier League vorig jaar?

Manchester City kwam in eigen stadion met 0-2 achter te staan tegen Aston Villa, maar trok de wedstrijd in het laatste kwartier alsnog naar zich toe: 3-2.

City behield daardoor een voorsprong van 1 punt op Liverpool, dat als tweede eindigde in de Premier League. De grasmat van het Etihad-stadion in Manchester stroomde na afloop vol met feestende supporters.

Het is ook in Engeland echter verboden om het veld te betreden. Daarenboven belaagden enkele fans ook de doelman van de uitploeg.

De boete voor die actie werd vandaag bekendgemaakt: City moet 260.000 pond, omgerekend bijna 300.000 euro, betalen.

Vorige week kreeg Everton ook al een boete van 300.000 pond (340.000 euro) omdat supporters eind vorig seizoen in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Crystal Palace tot twee keer toe het veld betraden. De fans vierden dat Everton zich had gehandhaafd in de Premier League.