Liverpool is de eerste club die de code van Manchester City kan kraken

10 of 16 punten achterstand op City: dat was de inzet voor Liverpool voor de eerste kraker van het seizoen tussen de twee teams die de Premier League domineerden de voorbije seizoenen.

Pas na de pauze bracht de topper wel wat er op voorhand van werd verwacht.



Na dik vijf minuten kwam Salah oog in oog te staan met Ederson, de Braziliaan trok verrassend aan het langste eind. Meteen daarna was het aan de overkant wel prijs voor Foden, maar de VAR riep City tot de orde.





Haaland leek de bal foutief uit de handen van Alisson te tikken, maar het was voor een fout op Fabinho dat de Noor werd bestraft. Langs de zijlijn werd Guardiola net niet gek.

Na de afgekeurde goal kantelde de wedstrijd in het voordeel van Liverpool. Eerst vergat Salah nog te krullen, maar niet veel later faalde de Egyptenaar niet na mistasten van Cancelo. Ederson had nu geen verhaal man-op-man.





Het doelpunt was meteen het laatste noemenswaardige sportieve wapenfeit, want daarna werd amper nog gevoetbald. Klopp kreeg nog een rode kaart na een woede-uitbarsting, vanuit de tribunes zag hij zijn jongens wel standhouden, goed voor de eerste nederlaag van het seizoen van City.

En KDB? Een wedstrijdverslag van Man.City zonder de vermelding van zijn naam is niet van onze gewoonte, maar vandaag was de Rode Duivel zo goed als onzichtbaar.