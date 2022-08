40 miljoen euro voor Amadou Onana? "Enorm bedrag voor iemand die geen basisspeler was"

Volgens verschillende Engelse media zou de deal tussen Rijsel en West Ham al beklonken zijn, al is er ook sprake van dat Amadou Onana zelf zijn zinnen heeft gezet op Everton. Waar de jonge Belg ook belandt, vast staat dat er een stevig prijskaartje op zijn hoofd kleeft. "Vorige week had de voorzitter van Rijsel al een bod van 30 miljoen euro geweigerd. Daar was ik al van geschrokken", bekent Sirik Geffray. "Rijsel heeft een beetje gegokt. Er is ook interesse van Everton en Leicester. Nu heeft West Ham blijkbaar 40 miljoen euro geboden. Dat heeft me wel verrast."



"40 miljoen euro, dat is toch een gigantisch bedrag voor de voetballer Onana. Zeker als je weet dat Renato Sanches, veruit de beste voetballer van Rijsel, op het punt staat om voor 15 miljoen euro naar PSG te verhuizen. 15 miljoen voor een Portugese international versus 40 miljoen voor een Belg met één cap: dat is toch een enorm verschil."

Op basis van vorig seizoen zou ik zeggen dat hij geen 40 miljoen euro waard is, maar Engelse clubs kijken vooral naar het potentieel. Sirik Geffray

Is Onana dat prijskaartje dan waard? "Wie ben ik ook om daarover te oordelen", reageert Geffray. "Het feit dat er interesse is van verschillende Engelse clubs is natuurlijk wel veelzeggend. Onana is ook nog maar 20 jaar. Dat speelt ook wel een rol." "Op basis van zijn prestaties vorig seizoen zou ik zeggen dat hij dat niet waard is, maar die Engelse clubs kijken vooral naar het potentieel en de mogelijke doorverkoopwaarde." "Of die 40 miljoen een juist bedrag is, is de eeuwige vraag. Clubs uit de Engelse middenmoot nemen ook een beetje een gok. Als Onana degelijk presteert dan zullen ze blij zijn. Doet hij het uitstekend, dan kunnen ze hem met 20 of 30 miljoen euro winst doorverkopen aan clubs als Chelsea, Liverpool of Manchester City."

Amadou Onana

"Voetballend moet Onana nog veel progressie maken"

Toch opvallend: 2 jaar geleden speelde Amadou Onana nog in de Duitse 2e klasse bij Hamburg. Nu staat hij voor een miljoenentransfer naar de Premier League. Het gaat snel, zeer snel. "Onana heeft wel een profiel waar Engelse clubs van houden", weet Sirik Geffray. "Zeker clubs als West Ham, Everton of Leicester City. Het is een atletische jongen, met een gigantisch loopvermogen, die sterk is in de duels." "Hij is een soort Marouane Fellaini: duels aangaan, kopduels winnen en een grote actieradius. De clubs onder de absolute top in Engeland hebben allemaal wel zo'n type voetballer in hun ploeg."

In Engeland zal Amadou Onana de stap moeten maken om basisspeler te worden en elke week te renderen. Sirik Geffray