PSG peuzelt weerloos Nantes op in de Supercup, Neymar maakt er twee in ruime zege

PSG was heer en meester in de Supercup en kwam halfweg de 1e helft verdiend op voorsprong. Messi nam een afgeweken voorzet van Neymar mee, dribbelde de doelman en schoof de bal in doel. In de slotminuten van de 1e helft verdubbelde Neymar de score met een fraaie vrije trap.

In het 1e kwartier na de rust gooide PSG de match, die voor het 2e jaar op rij gespeeld werd in Tel-Aviv, helemaal op slot. Ramos maakte er van dichtbij 3-0 van.



Neymar legde in het slot de 4-0-eindstand vast vanaf de stip na een overtreding van Casteletto, die op een blauwe maandag ooit nog 3 matchen voor Club Brugge speelde.



Met de Franse Supercup pakt kersvers PSG-trainer Christophe Galtier meteen zijn eerste prijs met zijn nieuwe club. Galtier loodste in 2021 Rijsel verrassend naar de Franse titel. Vorig seizoen was hij aan de slag bij Nice. Bij PSG is hij de opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.