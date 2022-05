Genegeerd in België, maar gered door zijn zus: wie is kersvers Rode Duivel Amadou Onana?

Bij Anderlecht en Zulte Waregem rekenden ze hem niet bij de grootste talenten. Maar kijk, nog voor zijn 21e verjaardag is Amadou Onana straks Rode Duivel. Met dank aan zijn grote zus en een stormachtige ontwikkeling in het buitenland.

De Rode Duivels zullen niet weten wat hen overkomt. Al jaren is het traditie dat debutanten voor de rest van de selectie een liedje zingen tijdens hun eerste avondmaal. Meestal is dat een foltering voor de trommelvliezen. Maar als Amadou Onana straks aan de beurt is, zullen de monden ongetwijfeld opvallen. Recent demonstreerde de middenvelder van Rijsel zijn zangtalent in het voetbalprogramma "The Game Changer" (zie video hieronder).

Symbolisch voor de jonge Belg: is er iets wat hij niét kan?

De voorbije maanden toonde Onana ook al zijn polyvalentie bij Rijsel en de Belgische beloften. Als aanvoerder van de nationale U21 had de middenvelder een groot aandeel in de kwalificatie voor het EK. Bij zijn club stond het jonge talent het vijftien keer in de basis. Onder meer in het Champions League-duel tegen Chelsea. Het toont aan dat ze in Noord-Frankrijk enorm in de Belg geloven. Nochtans was dat niet zo in eigen land. Onana - op 12-jarige leeftijd van Senegal naar Brussel verhuisd - behoorde in de jeugdreeksen nooit tot de absolute toptalenten. Oké, hij speelde twee jaar bij Anderlecht, maar in tegenstelling tot jongens als Jérémy Doku en Yari Verschaeren trainde hij niet op Neerpede. Wel bij de provinciale selectie. Onana trok naar Zulte Waregem, maar daar belandde hij zelfs regelmatig op de bank.

Zus als grootste believer

Een profcarrière leek een verre droom. "Ik dacht dat mijn kans gepasseerd was", vertelde Onana daar ooit over. Al was er toch één iemand die nog in Onana geloofde: zijn "gouden zus" Mélissa. Die stond wekelijks langs het veld met een camera in de aanslag. Urenlang maakte ze beelden van haar jongere broertje Amadou. Om die vervolgens via alle mogelijke kanalen naar clubs te verspreiden. In de hoop dat hij ergens een kans zou krijgen. "Daar ben ik ze tot vandaag dankbaar voor", benadrukt Onana in ieder interview.

Want door haar kwam de statige middenvelder op de radar van Hoffenheim. Daar waren ze na een test onmiddellijk van zijn kwaliteiten overtuigd.

Onana bij Hamburg.

Interesse van Philippe Clement

In Duitsland kwam de loopbaan van Onana in een stroomversnelling. Na Hoffenheim volgde een overstap naar Hamburg, waar de middenvelder zelfs snel zijn kans zou krijgen in het eerste elftal. Plots hadden ze ook in België oog voor de ruwe diamant. Zo wilde Philippe Clement hem graag naar Club Brugge halen. Te laat - de Franse landskampioen Rijsel lijfde Onana in.

In de Ligue 1 duikt zijn naam tegenwoordig steevast op in lijstje met grootste talenten. Onana, vaak gebruikt als verdedigende middenvelder, maakt er indruk met zijn enorme duelkracht, visie en techniek. Wat wordt zijn volgende stap? Onana blijft er koel onder. Stiekem droomt hij van een selectie voor het WK in Qatar, maar de middenvelder is vooral dankbaar voor waar hij nu al staat. "Ondanks alle tegenslagen ben ik beloond voor mijn harde werk", benadrukte hij recent nog. "Weet je, mensen gaan over lijken om aan de top te komen, maar ik mijn waardes en principes. Als ik in de spiegel kijk, ben ik blij dat ik mezelf ben gebleven." Daar zal zijn selectie voor de Rode Duivels niks aan veranderen.