Charly Musonda duikt op bij Spaanse tweedeklasser Levante

Levante, een club uit Valencia, degradeerde vorig seizoen uit de Primera Division. De club wil zo snel mogelijk weer naar de Spaanse 1e klasse en is in zijn zoektocht naar versterking uitgekomen bij Charly Musonda.

De Belg zit zonder club nadat zijn contract bij Chelsea afgelopen was. Hij trainde in juni nog even mee bij Zulte Waregem, maar verdween daar even snel als hij gekomen was, naar eigen zeggen omdat hij door pijn aan zijn voet liever individueel wilde trainen.

Nu is Musonda in zijn zoektocht naar een nieuwe club dus uitgekomen bij Levante, waar hij zich de komende dagen in de kijker mag proberen te spelen. Het Spaanse voetbal is niet helemaal nieuw voor Musonda, die in 2016 een poos op huurbasis voor Betis speelde.