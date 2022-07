Charly Musonda Jr. verklaart "verdwijning": "Wou geen risico nemen na pijn aan linkervoet"

"Na enkele verwarrende verhalen geef ik een update", begon Musonda Jr. zijn verhaal. "Mijn positie is duidelijk. Ik ging trainen bij Waregem om fit te worden."

"De start van de voorbereiding begon in België in de eerste week van juni, eerder dan bij de meeste teams die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een vrije speler. Het gaf me de kans te trainen in een groep, in plaats van alleen."



Zulte Waregem en Musonda hebben nooit contracten getekend of afspraken gemaakt over een testperiode. "Zoals ik enkele weken geleden al vertelde, is mijn liefde voor mijn oude club Anderlecht daarvoor nog te groot", vertelde het voormalige toptalent, die 10 jaar geleden Anderlecht ruilde voor Chelsea.