Charly Musonda jr. traint twee weken mee bij Zulte Waregem: "Om conditie op peil te houden"

"Charly Musonda Jr. werkte vandaag zijn eerste training af bij Essevee. Met toestemming van de club traint de middenvelder de komende twee weken mee met de groep om zijn conditie op peil te houden", tweette Essevee maandag.

Musonda moest onlangs afscheid nemen van Chelsea, zijn officiële werkgever sinds 2012. Hij ruilde destijds de jeugd van Anderlecht in voor die van The Blues. Musonda gaat nu op zoek naar een nieuwe club om zijn voetbalcarrière opnieuw leven in te blazen.

In tegenstelling tot zijn vader, die in de jaren '80 de kleuren van Cercle Brugge en Anderlecht verdedigde, voetbalde Charly Musonda Jr. nooit in de hoogste voetbalafdeling van ons land.

Musonda maakte als tiener furore in de jeugdreeksen van Anderlecht en de nationale ploeg en gold ooit als het grootste talent van de befaamde 96-generatie, met onder meer ook nog Andreas Pereira, Zakaria Bakkali en Siebe Schrijvers.