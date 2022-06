Belgische profclubs mogen ook in de toekomst 5 wissels blijven doen

De mogelijkheid om tot 5 spelers te wisselen werd ingevoerd in volle coronaperiode. De pandemie zorgde ervoor dat de voetbalkalender propvol zat en nog steeds zit. Daarom werd beslist om het reglement blijvend aan te passen.



"En dus kunnen trainers vanaf volgend seizoen nog in maximaal 3 vervangmomenten (exclusief de rust) in totaal 5 wissels doorvoeren in de Jupiler Pro League, Scooore Super League, 1B Pro League, de beloftecompetitie en de Croky Cup", laat de Pro League woensdag weten.



"Als er verlengingen nodig zijn om de uitkomst van een duel te bepalen, bijvoorbeeld in de Beker van België, mag nog een bijkomende, 6e wisselspeler ingebracht worden."



"De regel was ook het afgelopen seizoen van kracht als tijdelijke (proef)maatregel ten gevolge van de drukke kalender tijdens de coronacrisis, maar werd dus verlengd en zelfs permanent opgenomen in het Belgisch bondsreglement."