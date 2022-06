Pro League buigt zich donderdag over nieuw competitieformat, maar akkoord is veraf

Zeventien "kleine" clubs hebben in een brief aan Lorin Parys laten weten dat het plan dat hij hen heeft voorgelegd niet klaar is om gestemd te worden. Ze vinden dat een "belangrijk alternatief competitieformat dat zij principieel ondersteunen" niet onderzocht en niet grondig uitgewerkt is.



Het gaat concreet om een format met 18 ploegen in 1A en een format zonder play-offs, met twee dalers en één barragist en 18 ploegen in 1B zoals in het plan van Parys werd voorgesteld.



Zij vragen uitdrukkelijk dat dit plan ook ter stemming zou worden voorgelegd op de Algemene Vergadering. Maar ze vragen vooral dat er gediscussieerd wordt over "een gepast format en het proces om ertoe te komen".



De clubs die deze vraag ondersteunen zijn Beerschot, Cercle Brugge, Deinze, Eupen, Excelsior Moeskroen (intussen failliet), KV Mechelen, KV Kortrijk, KV Oostende, Lommel, Oud-Heverlee Leuven, RWDM, Seraing, Sint-Truiden, Virton, Waasland-Beveren, Westerlo en Zulte-Waregem.



Opvallend: Peter Willems (Leuven), Walter Damen (Beerschot) en Harm Van Veldhoven (Lommel) hadden op de Raad van Bestuur het plan van Parys principieel goedgekeurd, maar zijn blijkbaar van mening veranderd. Eddy Cordier (Zulte-Waregem) had zich op die RVB al tegen het voorstel gekant.





Wellicht komt het dus niet tot een stemming, ook niet over het alternatieve plan. Ter herinnering: als er geen akkoord gevonden wordt over een nieuw format, wordt er volgend seizoen in 1A een laatste keer met 18 clubs gespeeld en degraderen aan het eind 3 clubs naar 1B.