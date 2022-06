Standard legt zijn lot in handen van Ronny Deila: "Ik wil de fans opnieuw trots maken"

"Zijn ervaring, zijn passie voor het voetbal en zijn enthousiasme voor onze club en ons project zijn echte pluspunten om onze doelstellingen te bereiken. We kijken ernaar uit om de samenwerking te starten en we hopen dat alles zo goed mogelijk zal verlopen."

"Ronny is een internationaal gerenommeerde coach die kwaliteitsvol werk levert en al tal van successen boekte bij verschillende clubs en in verschillende competities. Hij sleepte ook al meerdere trofeeën in de wacht", zegt Pierre Locht, CEO van Standard.

De voormalige verdediger deed onder meer in Noorwegen, Schotland en New York al de nodige ervaring op als T1.

Net voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen is er witte rook op Sclessin. Ronny Deila (46) verlaat New York om Standard weer naar de top van de Belgische competitie te loodsen.

Deila: "Ik wil de fans opnieuw trots maken"

"Op dit moment van mijn carrière was ik echt gecharmeerd door het voorstel van Standard de Liège om terug te keren naar een historische en warme club in Europa waar men op zoek is naar vernieuwing. Het was een avontuur dat ik absoluut wou aangaan."

"Het project om de fans opnieuw trots te maken en Standard stap voor stap opnieuw één van de grootste clubs in België te maken, die regelmatig deelneemt aan de Europese competities, sprak me onmiddellijk aan en het was voor mij duidelijk dat ik naar hier wou komen."

"Ik wil een nieuwe dynamiek, regelmaat en een winnaarsmentaliteit in de ploeg krijgen waardoor we terug kunnen aanknopen met succes en ik kijk ernaar uit om vanaf vandaag aan deze mooie uitdaging te beginnen."