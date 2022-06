Wanneer komt er witte rook uit de Vurige Stede? "Nog véél werk op de plank bij Standard"

Half april zou 777, de nieuwe eigenaar van Standard, de pers te woord

staan, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Naar de doelen, werkingsmiddelen en ambities van de Amerikanen is het dan ook gissen.

Dat geldt ook voor de spelers, die op 13 juni weer op de club worden verwacht voor hun fysieke tests, maar nog geen contact hebben gehad met de overnemers.

Bovendien is ook nog niet bekend wie de nieuwe trainer komend seizoen zal zijn. De naam die circuleert, is die van Ronny Deila, werkzaam bij New York FC.

De sportief directeur is wel al bekend: de Ier Fergal Harkin, die ervaring opdeed bij de City Football Group - het concern dat onder meer de plak zwaait bij Manchester City en Lommel SK - zal de lijnen uitzetten.

Over zijn manier van werken is weinig bekend. Het transferbudget dat hij ter beschikking krijgt, zou klein zijn. De kans is dus groot dat hij de markt van de huurspelers op moet. Ook met hem hadden de huidige kernspelers nog geen contact.

Die onduidelijkheid baart de supporters zorgen. Daar komt nog bij dat de abonnementenverkoop nog niet is gestart en er ook niets bekend is over prijzen en voorwaarden.

Kortom, er ligt enorm veel werk op de plank bij Standard, dat op korte tijd zal moeten worden uitgevoerd. Na de blamage van vorig seizoen – Standard eindigde op de 14e plaats in de reguliere competitie en miste dus de play-offs – hebben de Luikse fans nood aan een stroom van positivisme aan de Maas. Maar daar is voorlopig nog geen spoor van.

Bert Sterckx