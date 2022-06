OFFICIEEL: Nederlander Danny Buijs is de nieuwe trainer van KV Mechelen: "Meteen een goed gevoel"

Buijs zal als hoofdcoach samenwerken met assistent-trainers Fred Vanderbiest en Steven Defour, en keeperstrainer Stef Pauwels. Die technische staf wordt de komende weken verder vervolledigd.

Tom Caluwé, sportief directeur in Mechelen, is tevreden met zijn nieuwe coach. "We zijn tevreden dat we elkaar snel gevonden hebben. Danny heeft het profiel waar we naar op zoek waren. Hij is jong, ambitieus en heeft ervaring. Hij toonde bij FC Groningen dat hij op lange termijn kan werken. Ons eerste gesprek zat meteen goed. Zijn persoonlijkheid en beleving zullen bij KV Mechelen passen."