Charly Musonda zwaait Chelsea na 10 jaar uit: "Had me mijn afscheid anders voorgesteld"

Charly Musonda Jr. werd destijds omschreven als het allergrootste talent uit de jeugdopleiding van Anderlecht, maar schitteren in het Astridpark deed hij nooit. Op zijn 15e ruilde hij paars-wit voor Chelsea, tien jaar later staat hij in feite geen stap verder in zijn carrière. Want hoewel Musonda een grootse toekomst werd toegedicht, kon hij zich bij Chelsea nooit doorzetten. De Belg werd tussen een handvol (zware) blessures uitgeleend aan Betis, Vitesse en Celtic, maar ook daar kon hij geen onuitwisbare indruk nalaten. Dat Chelsea deze zomer afscheid zou nemen van Musonda lag al een tijdje vast, nu heeft de aanvallende middenvelder dat ook zelf gedaan op Instagram. In een emotioneel bericht blikt hij terug op de voorbije 10 jaar.

"Ik arriveerde 10 jaar geleden bij Chelsea, maar het voelt als gisteren. Dat avontuur is nu ten einde gekomen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit de manier is waarop ik me mijn afscheid voorgesteld had", schrijft Musonda.



"Het voorbije decennium is een rollercoaster van emoties geweest. Ik heb altijd keihard gewerkt om in het 1e elftal te kunnen spelen en ik ben dankbaar dat ik het blauwe shirt van Chelsea mocht dragen op Stamford Bridge."



Ondanks de miserie van de voorbije jaren blijft Musonda hoopvol over de toekomst. "Het zou een ongelooflijke prestatie zijn om na 4 jaar zonder voetbal opnieuw te kunnen spelen, zeker nadat ik maar 20 procent kans gekregen had om nog ooit te voetballen. Ik wil die blessures ook niet inroepen als excuus."



"Ik weet niet wat er nu komt, maar volgend seizoen zal ik opnieuw voetballen, zoveel is zeker", aldus Musonda.