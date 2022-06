Wie speelt het WK tegen Carlsen (als die zin heeft)? De streaminggod, de tienersensatie of een van de 6 anderen?

De reden is dat de Noor op zijn 31e op zoek is naar andere uitdagingen in de sport. Een zesde wereldtitel zou maar weinig veranderen aan zijn status als de "GOAT" (Greatest of All Time) van het schaken.

Dit jaar is dat toernooi extra speciaal. Regerend kampioen Magnus Carlsen heeft de voorbije maanden meermaals aangegeven dat hij weinig zin heeft in een zesde titelstrijd.

Het opulente Palacio de Santoña is tot 5 juli het toneel van het tweejaarlijkse Kandidatentoernooi schaken. Op dit toernooi mogen 8 schakers uitvechten wie een jaar later tegen de wereldkampioen mag uitkomen.

Kandidaat 1: Alireza Firouzja

Dat Firouzja ooit wereldkampioen wordt, staat bijna buiten kijf. Maar of hij dat op korte termijn al wordt, is nog een vraagteken. Hoewel hij zonder twijfel over het meeste talent beschikt, werd hij in het verleden al vaker slachtoffer van zijn eigen gebreken: opvliegendheid, stress en onervarenheid op het hoogste niveau. Speelt dat hem straks ook parten in Madrid?

Maar waarom is Carlsen nu juist zo geprikkeld door deze Firouzja, toch niet het enige wonderkind in de sport? Wel, in december van vorig jaar brak de tiener door de magische 2800-grens op de ELO-ranking, als jongste speler ooit. Een record dat hij ontfutselde van... Magnus Carlsen.

Firouzja, die ook vaak bij zijn voornaam Alireza wordt genoemd, werd 18 jaar geleden geboren ten noorden van Teheran. Zoals bij elk wonderkind in het schaken was zijn talent al op jonge leeftijd evident. Op zijn 12e was hij al Iraans kampioen, op zijn 14e grootmeester.

Kandidaat 2: Hikaru Nakamura

Nakamura is dankzij zijn streams rijker geworden dan hij ooit kon worden door het schaken zelf. De verrassing was dan ook groot toen hij zich begin dit jaar plots meldde op de FIDE Grand Prix en er na enkele jaren inactiviteit doodleuk in slaagde een ticket voor het Kandidatentoernooi te versieren. Komt die clash tussen de twee meest populaire figuren in het schaken er uiteindelijk dan toch?

De in Japan geboren Amerikaan Nakamura was jarenlang niet de meest geliefde figuur in het schaken, maar wel een gedoodverfde uitdager voor Carlsen. Dat langverwachte duel kwam er uiteindelijk nooit.

De ontbrekende kandidaat: Sergej Karjakin

Maar na de inval van de Russen in Oekraïne ontspoorde de übernationalistische Karjakin, nota bene geboren op de Krim, helemaal. In enkele wansmakelijke tweets maakte hij zich vrolijk over de oorlog en in plaats van zich nadien te excuseren, zette hij koppig zijn hakken in het zand.

Wie we de komende dagen niet zullen zien in Madrid is de Rus Sergej Karjakin. Karjakin dreef Carlsen in 2016 al eens tot het uiterste in hun WK-strijd en is nu nog altijd een van de sterkste spelers ter wereld.

Kandidaat 3: Ding Liren

De uitsluiting van Sergej Karjakin was goed nieuws voor Ding Liren. De nummer 2 van de wereld had zich via de officiële weg niet kunnen plaatsen voor het Kandidatentoernooi, om de eenvoudige reden dat het voor inwoners van China nagenoeg onmogelijk was om tijdens de coronapandemie te reizen.

Om het plaatsje van Karjakin op te vullen, nam FIDE de hoogstgerangschikte schaker op de wereldranglijst. Er was slechts 1 voorwaarde: die persoon moest het voorbije jaar minstens 30 officiële partijen gespeeld hebben. En daar kwam Ding niet aan.

De Chinezen schoten meteen in actie en organiseerden in allerijl een landelijk toernooi waarin Ding enkele lokale schakers in de pan kon hakken om zo aan die voorwaarde te voldoen. Een schijntoernooi, volgens sommigen, maar omdat zowat iedereen het er over eens is dat Ding zijn plaats op het Kandidatentoernooi waard is, verstomde de kritiek snel.

Mocht Ding zich plaatsen voor de titelstrijd - wat volgens de bookmakers heel aannemelijk is - dan zou hij de eerste mannelijke schaker uit China zijn die daarin slaagt. Het zou ook de start kunnen zijn van een Chinese golf in het schaken, in navolging van de vrouwen, waar China nu 4 speelsters in de top 10 heeft.