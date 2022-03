Russische schaakmeester Sergej Karjakin half jaar geweerd uit competitie voor steunbetuiging aan Poetin

Sergej Karjakin postte de voorbije weken regelmatig commentaar waarin hij begrip toonde voor de acties van Rusland in Oekraïne. De 32-jarige schaker voelde zich geroepen om de strijd aan te gaan in "een informatieoorlog".

De internationale schaakbond laat weten dat hij schuldig is aan een inbreuk op de ethische code van de FIDE. Daarom wordt Karjakin met onmiddellijke ingang geschorst voor 6 maanden.

In 2016 was Karjakin nog de uitdager van Magnus Carlsen voor de wereldtitel. De Rus werd geboren in Oekraïne en juichte in 2014 al de annexatie van de Krim toe.