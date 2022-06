Internationale bond verhoogt leeftijd voor kunstschaatsen bij senioren van 15 naar 17 jaar

De ISU voert de wijziging geleidelijk door. In het komende seizoen 2022-2023 verandert er nog niets, vanaf 2023-2024 gaat de lat naar 16 jaar, een seizoen later naar 17 jaar.



De ISU neemt de maatregel "om de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers te beschermen".



Daar werden heel wat vragen bij gesteld na wat er gebeurd was op de Spelen in Peking begin dit jaar rond de 15-jarige Russin Valijeva. Die stond dagenlang in het oog van de storm, toen bekend werd dat ze in aanloop naar de olympische competitie positief had getest. De rol van de entourage werd daarbij fel geviseerd.



Omdat haar schorsing voorlopig werd opgeheven, mocht de tiener toch aantreden in de individuele competitie, maar daarin kraakte ze als topfavoriete en viel uiteindelijk als vierde naast het podium. Loena Hendrickx eindigde toen als achtste.



"Dit is een historische beslissing", verklaarde ISU-voorzitter Jan Dijkema na de goedkeuring door de afgevaardigen van 100 landen.



De ISU benadrukte dat de leeftijdsgrens (en de verhoging ervan) al voor de zaak rond Valijeva op de agenda stond én dat het zijn plicht was om de gezondheid van jonge sporters te beschermen.