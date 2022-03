Kamila Valijeva staat opnieuw op het ijs in Russisch alternatief voor WK

Rusland herschikte de datum van de Chanel One Cup zodat die samenviel met het WK-kunstschaatsen in Montpellier, waar geen Russiche en Wit-Russische atleten welkom zijn omwille van de oorlog in Oekraïne.



Voor Kamila Valijeva was het de eerste keer na de Winterspelen dat ze opnieuw op het ijs stond in competitie. Een speciaal moment, want sinds bekend werd dat ze voor de Winterspelen een positieve dopingtest had afgelegd, stond de nog altijd maar 15-jarige opeens in het midden van de aandacht.

"Ik ben blij opnieuw op het ijs te staan en dat de Chanel One Cup kan plaatsvinden", zei ze.

Valijeva won zaterdag de korte kür met 83,63 punten. In de lange kür moest ze de duimen leggen voor Anna Shcherbakova, de olympische kampioene.

Het was ook het team van Shcherbakova dat de eindzege pakte.

Voor Valijeva is het nog wachten op haar straf. Omdat ze zo jong is, kan die gaan van een waarschuwing tot een effectieve schorsing van 2 jaar.