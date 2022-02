IOC-voorzitter Thomas Bach spaart entourage Valijeva niet: "Hoe kil kun je zijn?"

"In eerste instantie over de prestatie van Valijeva. Hoe hoog moet de druk geweest zijn? Ik ken zelf als ex-atleet wat van druk, maar dit soort druk gaat mijn verbeelding te boven. En dat voor een meisje van 15 jaar."

Thomas Bach beheerst normaal gezien de kunst van de diplomatie, dus het is opmerkelijk dat hij zich voor één keer zo scherp uitdrukt. "Ik was héél héél verontrust toen ik gisteren de competitie in het kunstschaatsen op tv zag."

"Huiveringwekkend om die kilheid te zien"

Maar nog meer raakte Thomas Bach onder de indruk - en niet in positieve zin - van de entourage van Valijeva. "Ze werd door haar dichtste entourage ontvangen met schijnbaar extreme kilheid. Huiveringwekkend om te zien. In plaats van haar te troosten of te helpen."

"Doping gebruik je zelden op eigen houtje"

"Dit allemaal samen geeft me weinig vertrouwen in de entourage van Kamila", gaat Bach voort. "Noch met wat er in het verleden is gebeurd noch voor de toekomst."

Bach dringt dan ook aan dat er ook een onderzoek gedaan wordt naar de rol van de entourage in de dopingzaak rond Valijeva. "Niet alleen omdat ze minderjarig is, maar ook omdat sporters zelden op eigen houtje doping gebruiken."

De voorzitter wijst er wel op dat het Internationaal Olympisch Comité beperkte slagkracht heeft om de entourage van Valijeva aan te pakken. "Wij zijn de politie niet."

Het laatste woord van Bach is opnieuw voor Valijeva. "Ik kan enkel hopen dat ze de steun krijgt van haar familie, vrienden en anderen die haar in deze uiterst moeilijke tijden kunnen helpen. Hopelijk was dit geen traumatische ervaring voor zo'n jonge vrouw."