Wat een record: 6u44'25"! Fenomeen Blummenfelt duikt onder 7 uur op volledige triatlon

Kristian Blummenfelt is dé triatleet van het moment. De Noorse olympische en wereldkampioen is geslaagd in zijn recordpoging om een volledige triatlon onder de 7 uur af te werken. En hoe: bij een speciaal georganiseerd event met hazen en in ideale omstandigheden op de Lausitzring in Duitsland zette Blummenfelt 6u44'25" neer. Ook de vrouwen haalden hun record: de Engelse Katrina Matthews dook onder de 8 uur met 7u31'54".

Blummenfelt maakt verschil op de fiets

Blummenfelt is een fenomeen. Bij zijn debuut op de lange afstand in november in Mexico zette hij met 7u21'12" meteen de snelste tijd op een Ironman neer. In Sportweekend begin dit jaar onthulde de olympische kampioen, die in mei ook nog het WK won, zijn plannen om onder de 7 uur te duiken.



"Op het juiste parcours, in goeie omstandigheden, met het beste materiaal en met het juiste team rond mij zouden we heel dicht moeten komen", klonk het toen.



En zo geschiedde. Met 1 zwemmer voor hem voor de 3,8 km zwemmen, daarna 8 renners op de Lausitzring (5,8 km vlak met 2 bochten) voor 180 km fietsen en nog 1 loper voor hem voor de afsluitende marathon van 42,195 km op hetzelfde autocircuit.



Omdat Blummenfelt gebruikt maakt van alle mogelijke technische snufjes en gangmakers geldt dit niet als een officieel wereldrecord, het gaat eerder om een experiment op zoek naar de menselijke limieten.



Vergelijk het met de Keniaan Eliud Kipchoge, die in 2019 onder de 2 uur dook op de marathon met een elektrische auto voor hem met laserstralen en liefst 41 hazen.

Niet alleen Blummenfelt, ook de 34-jarige Engelsman Joe Skipper nam de uitdaging aan. Blummenfelt had 6 maanden om zich voor te bereiden, Skipper 6 dagen. Hij besliste vorige week om in te vallen voor Alistair Brownlee, die last had van zijn heup.



De Europese kampioen van 2017 fietste sneller dan de Noor met een onwaarschijnlijke 54,9 km/u. Maar zwemmen en lopen deed Blummenfelt beter.



Bij het zwemmen zat Blummenfelt iets boven zijn richttijd, maar bij het fietsen dook hij er meer dan 24 minuten onder, zodat hij bij het lopen ook enkele minuten boven zijn geplande tijd kon finishen.



Blummenfelt klokte af op 48'21" voor het zwemmen, 3u24'22" voor het fietsen en 2u30'50" voor het lopen, goed voor 6u44'25". Skipper kwam tot 53'24", 3u16'42" en 2u36'43", goed voor 6u47'36".



Enkele minuten na zijn race stond de Noor al voor de microfoon: "Wat was dat zwaar! Ik zat achteraan bij het fietsen, maar voor mij reden ze zo snel. Ze reden geweldig en hielden me in de wedstrijd. Het is ons gelukt."



Bij het fietsen ging het bijna mis en raakte hij bijna het wiel van zijn voorganger: "Ik zag mezelf al op de tarmac liggen. Er was een klein misverstand in de groep, het leek alsof iemand zou vallen. Gelukkig bleven we overeind."



"Dit was het resultaat van 2 jaar planning, waarbij we goed het team samengesteld hebben. Het team was vandaag geweldig, ze reden zelfs sneller dan gevraagd. Na 100 km zei ik tegen mezelf: "Amai, dit is zwaar." Bij de marathon was het zaak van een goed ritme te vinden en de nodige calorieën binnen te pakken."

Katrina Matthews duikt onder 8 uur bij vrouwen: 7u31'54'"

Ook de vrouwen hadden hun recordpoging: Sub8 of onder de 8 uur duiken. De Engelse Katrina Matthews (31), tweevoudig Ironman-kampioene, finishte na 7 uur, 31 minuten en 54 seconden.



Ze legde het zwemmen af in 54'43, het fietsen in 3u50'06" en de marathon in 2u46'09".



Nog geen 2,5 minuut later was de Zwitserse topper Nicola Spirig (40) goed voor 7 uur, 34 minuten en 19 seconden. Spirig is de olympische kampioene van 2012 en vicekampioene van Rio 2016. De 6-voudige Europese kampioene zwom 54'50", fietste 3u53'16" en liep 2u45'07".



Matthews was er snel bij om te reageren: "Er gaan heel veel emoties door me heen. Maar de belangrijkste gaat uit naar mijn team. Dit was hét beste team! Ik dacht dat ik hen vandaag in de steek zou laten, ik was diegene op wie ze moesten wachten. Het was hun kracht aan de zijlijn dat mij de motivatie gaf om door te duwen."



Ook zij dook flink onder de richttijd bij het fietsen. "Mijn hazen gaven alles en reden vol passie. Ik was de hele tijd aan het zeggen, hou wat in. Ze deden het uitstekend." Bij het lopen werd ze even ingehaald door Spirig, maar die kon dat tempo niet volhouden. Matthews ging er weer gedecideerd op en over.



Meer foto's van Blummenfelt:

Tweets over de Sub7Sub8-poging: