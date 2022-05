Hockeybond wil reglement aanpassen na zaak rond toeristenvisa: "Imago kreeg knauw"

De Belgische hockeybond (KBHB) zal op de Algemene Vergadering van 18 juni een voorstel indienen om de regels inzake de toegang tot niet-EU-burgers tot de Belgische competitie te wijzigen. Aanleiding is de affaire rond toeristenvisa, waarbij topclub Léopold zwaar werd gestraft. De KBHB is bezorgd om de imagoschade van het Belgische hockey door de zaak.

Het Controlecomité van de KBHB besliste op 28 april om de mannen- en vrouwenploeg van Léopold forfaitnederlagen op te leggen voor de wedstrijden waarin de Argentijnse spelers Federico Monja en Agustina Albertarrio meespeelden.



Léopold werd onregelmatigheden verweten bij het gebruik van toeristenvisa voor Monja en Albertarrio. Zij zouden vergoedingen in natura gekregen hebben, wat het reglement niet toelaat.



De beslissing van het Controlecomité had grote gevolgen voor Léopold. Door het verlies van 17 punten voor de groene tafel greep het mannenteam naast de titelplay-offs, het moest zelfs zijn behoud afdwingen in de barrages. De vrouwen van de club uit Ukkel degradeerden, ze mochten niet in actie komen in de barrages.

Léopold niet in beroep "in algemeen belang"

De KBHB nam intussen kennis van het besluit van Léopold om af te zien van het beroep dat het had aangetekend tegen de uitspraak van het Controlecomité. Léopold benadrukte maandag echter nog eens dat het niet eerlijk behandeld is, de club beweert dat de procedures niet werden nageleefd en dat de rechten van de verdediging geschonden zijn.



"De KBHB wenst er op te wijzen dat alle in haar reglementen voorziene procedures wel degelijk zijn nageleefd, evenals alle rechten van de verdediging", zet de KBHB dinsdag de puntjes op de i.



"Zoals altijd is de onafhankelijkheid van de openbare aanklagers en van het Controlecomité nauwlettend gevrijwaard. Het Bestuursorgaan van de KBHB acht het ook van belang eraan te herinneren dat alle regels en procedures die in de reglementen zijn opgenomen democratisch zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de clubs en dat de invoering van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement (betreffende de toestemming om deel te nemen aan de Belgian League voor burgers uit staten die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte) is geschied op verzoek van de clubs uit Eredivisie."



"De KBHB staat uiteraard open voor wijzigingen en verbeteringen van de regels indien een meerderheid van de clubs dat wenst. Wijzigingsvoorstellen kunnen tot 20 dagen vóór elke Algemene Vergadering worden ingediend."



Het Bestuursorgaan gaat dat nu zelf doen. "Om misverstanden of misbruik van de regel te voorkomen plant het Bestuursorgaan van de KBHB een voorstel in te dienen om de regels inzake de toegang van niet-EU-burgers tot de Belgian League Dames- en Herenkampioenschappen te wijzigen."

Deze incidenten gaven het imago van het Belgische hockey een knauw en spelers/speelsters zijn machteloze slachtoffers geworden Bestuursorgaan KBHB