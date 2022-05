Donnarumma gelooft niet in 2e seizoen met Navas als conculega: "De club zal keuzes moeten maken"

In het voetbal wordt de doelman steevast "de nummer één" van de ploeg genoemd. Maar wat als je twee nummers één in je rangen hebt? Zo delen Gianluigi Donnarumma en Keylor Navas die rol bij PSG. Een luxeprobleem, zou u denken. Toch lijkt de situatie stilaan onhoudbaar in Parijs. "Ik geloof niet dat er nog een seizoen komt dat Navas en ik de rol van eerste doelman zullen delen", klinkt het bij Donnarumma.