Clement: "Hoop door goed te werken poorten te openen voor andere Belgische coaches"

Alle begin is moeilijk, dat heeft Philippe Clement ook ervaren in Monaco. Zijn start bij de Monegasken was hobbelig en op een bepaald moment werd in de Franse media zelfs al gewag gemaakt van zijn vertrek. Die kritiek is inmiddels helemaal verstomd, want vrijdagavond won Monaco voor de 8e keer op rij. "Ik heb me eigenlijk nooit zorgen gemaakt. Van buitenaf is er wel wat onrust gecreëerd, maar intern is het altijd rustig gebleven. In de eerste twee maanden hebben we onder meer 17 covidgevallen gehad. Zo was het moeilijk om automatismen te vinden en de conditie te verbeteren. Dat wist iedereen binnen de club." "Nu zie je het resultaat van het werk dat de spelers de voorbije maanden hebben kunnen doen. De groep gelooft nu meer in zichzelf. Het is een jonge ploeg, die vroeger soms te snel uit evenwicht werd gebracht. Op dat vlak hebben we stappen gezet en dat zie je." Was de 3-0-zege tegen PSG eind maart op dat vlak een kentering? "Misschien wel, ja. Voordien hadden we als jonge ploeg misschien wat te veel respect voor zulke tegenstanders. Die 3-0-overwinning heeft ons heel veel vertrouwen gegeven."

"Belgische coaches krijgen nog te weinig kansen"

Voor Philippe Clement is Monaco zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoe bevalt het leven in het prinsdom? "Ik ben heel tevreden met de stap die ik gezet heb. Het is eigenlijk een nog mooiere club dan ik op voorhand gedacht had", bekent hij.



"De Ligue 1 is een fantastische competitie om in te werken, met veel mooie stadions ook. Dat is een groot verschil met België. Er voetballen hier ook heel veel jonge talenten. Ik ken ook niet elke tegenstander door en door zoals in België. Dat maakt het allemaal heel interessant."

Het is duidelijk: Philippe Clement heeft het naar zijn zin in Monaco, waar hij ook een beetje een voorbeeld hoopt zijn voor andere Belgische coaches. "Elke stap die je als coach zet, is altijd een beetje een sprong in het diepe. Zo daag je jezelf uit."

"Ik hoop dat ik door goed te werken bij Monaco ook de poorten kan openen voor andere Belgische coaches. Er loopt veel kwaliteit rond in België, maar Belgische coaches krijgen eigenlijk nog te weinig kansen. Daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen."