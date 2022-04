Sergio Ramos (36) denkt nog niet aan stoppen: "Ik wil nog 4 tot 5 jaar spelen"

Ramos staat nog tot juni 2023 onder contract bij Paris Saint-Germain, maar voorlopig is zijn verhuis naar de Franse hoofdstad nog geen succes. Door blessures kwam hij tot dusver zes keer in actie in de Ligue 1 en één keer in de Coupe de France.

Toch hoopt Ramos nog een extra seizoen te kunnen spelen bij de Franse topclub. "Ik zou graag nog vier tot vijf jaar op topniveau spelen en dan een andere ervaring opdoen", vertelde de voormalige aanvoerder van Real Madrid op Prime Video.

"Ik heb vorig jaar voor twee seizoenen getekend bij PSG en we gaan proberen daar drie jaar van te maken. En dan zien we het wel."

"Ik wil graag nog vier à vijf jaar op topniveau spelen voordat ik wat anders ga doen. Zolang ik het fysiek volhoud, kan ik gefocust blijven."