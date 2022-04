Toulouse weer naar Ligue 1: aanvoerder Brecht Dejaegere scoort in promotiematch

Brecht Dejaegere heeft zich met Toulouse verzekerd van de promotie naar de hoogste klasse in Frankrijk, 2 jaar nadat de club gezakt was. Dejaegere (ex-Genk, ex-Kortrijk) is aanvoerder van het team van coach Philippe Montanier (ex-Standard) en scoorde de eerste goal in de 2-0 tege Niort. Toulouse kan niet meer uit de top 2 zakken op 3 speeldagen van het einde.