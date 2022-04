Heeft Clement zijn vel gered bij Monaco? "Lot leek bezegeld, maar nu staat er typeploeg"

"Vooral de nederlaag tegen Strasbourg, waarin Monaco heel slecht was, maakte eigenaar Dimitri Rybolovlev razend. Voor hem was het kalf verdronken. Er was sprake van een totale revolutie: CEO Oleg Petrov, sportief directeur Paul Mitchell en Clement zouden het gelag betalen."

In de derby van de Côte d'Azur tegen Nice heeft Philippe Clement woensdag zijn 5e overwinning op rij geboekt met Monaco. De twee zeges tegen Rennes en Nice, rechtstreekse concurrenten in de strijd voor Europees voetbal, waren zeer belangrijk.

Sinds de Europese uitschakeling tegen Braga beschikt Clement over een volledige kern, zijn de topspelers in vorm en boekt hij resultaten.

AS Monaco staat nu op de 5e plek geparkeerd, maar met evenveel punten als nummer 3 Rennes. Zelfs Marseille heeft maar 6 punten voorsprong. "Clement maakt nog kans op Europees voetbal, een ticket voor de Champions League zelfs", aldus Geffray.

"Had je dat een tweetal maanden geleden gezegd, had niemand je geloofd. De laatste 5 matchen zullen enorm spannend zijn. Marseille speelt nog Europees en zal daar veel krachten verspelen. Clement heeft alleen nog de competitie."

"Sinds de Europese uitschakeling tegen Braga is het eigenlijk beter gaan lopen. De eerste twee maanden was het een opeenvolging van matchen in de competitie, beker en Europa League. Sinds de uitschakeling beschikt Clement over een volledige kern, zijn de topspelers in vorm en boekt hij resultaten."

"Zelfs in de periode dat zijn lot bezegeld leek, is de coach heel rustig gebleven, ook in persconferenties en interviews. Hij heeft een typeploeg kunnen bouwen die er nu wel staat."

Maar een Europees ticket wordt niet vanzelfsprekend. "Er volgen nog moeilijke duels tegen Lille en Lens op de laatste speeldag. Als Clement de Champions League wil halen, zal hij niet ver van 30 op 30 mogen blijven. Dat weet hij zelf ook: hij kan weinig punten laten liggen."