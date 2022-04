Anthony Limbombe laat contract bij Nantes ontbinden na lang dispuut

Anthony Limbombe droeg in het verleden al het shirt van onder meer KRC Genk, Lierse SK, Club Brugge en Standard.



In 2018 werd de 27-jarige linksbuiten eigendom van Nantes. Daar versierde Limbombe in zijn 1e seizoen nog een basisplek. Maar de laatste jaren geraakte hij volledig in de achtergrond verzeild.

Dit seizoen staat de teller van Limbombe in de Ligue 1 op 0 minuten. Na een lang dispuut beslisten beide partijen om definitief een punt achter de samenwerking te zetten.