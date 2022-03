"Ook kleinere clubs kunnen verliezers zijn van het einde van de BeNeLiga"

In Nederland zien de betrokken clubs op dit moment geen draagvlak voor een BeNeLiga. Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, Vitesse en AZ zouden volgens de laatste plannen een competitie vormen met AA Gent, Club Brugge, Anderlecht, Standard en Racing Genk. Maar dat gaat niet door.

De stekker wordt er officieel nog niet helemaal uitgetrokken, maar wat "on hold" zetten betekent, is ook voor interpretatie vatbaar.

"Ik denk dat het op de lange termijn geen goed nieuws is voor het Belgische voetbal", zegt Peter Vandenbempt.

"Bij de kleine landen in het Europese voetbal is het ordewoord toch schaalvergroting, waarbij clubs zich verenigen om grotere markten te creëren om toch nog enigszins in de buurt te blijven van de vijf, zes grootste competities en de financiële kloof niet te groot te laten worden."

"Anders dan de voorbij tijd was de UEFA dat idee nu schijnbaar wel genegen, net omdat ze bij de UEFA ook wel beseften dat de kloof te groot dreigde te worden."

"Het zou nu kunnen dat België de internationale tendens in de volgende 10 of 15 jaar gaat missen."