RWDM met vertrouwen naar promotiematchen: "De Brusselaars zullen er zijn"

1B-ploeg RWDM neemt het in de promotiefinale (zaterdag deel 1) op tegen Seraing. De Brusselse club hoopt volgend seizoen te kunnen aantreden in de hoogste klasse. Het nieuwe RWDM werd in 2015 pas opgericht, maar kijkt toch met ambitie uit naar de dubbele confrontatie en de toekomst.

"Na 6 speeldagen stonden we pas 7e, een heel andere situatie", blikt trainer Vincent Euvrard terug op het seizoen van RWDM. "Maar we hebben ons tijdens het seizoen individueel en collectief goed ontwikkeld en een goede reeks neergezet." Een element dat niet te onderschatten valt in die evolutie is de komst van een nieuwe investeerder: de Amerikaan John Textor. "Dat was altijd een deel van mijn businessplan", vertelt voorzitter Thierry Dailly. "Het was belangrijk voor de continuïteit van de club, zeker na twee zware coronajaren." Door de komst van de investeerder konden er in januari ook enkele nieuwe spelers gehaald worden zoals Igor De Camargo en Kylian Hazard. "De kwaliteit die we in de winter hebben kunnen toevoegen aan de kern heeft ons natuurlijk een duwtje gegeven", zegt Euvrard. "Maar we waren voordien al naar plek 3 geklommen." "Het is wel goed dat er ervaring in de groep zit. Iemand als De Camargo weet wat het is om titels te pakken in 1A en in 1B."

Vaak wil de ploeg uit 1B in de underdogrol kruipen, maar ik denk niet dat we dat nodig hebben.

Hoe schatten ze de kansen van RWDM in? "Fiftyfifty", klinkt het bij voorzitter en trainer. Euvrard: "Vaak wordt het spelletje gespeeld om als lagere ploeg in de underdogpositie te kruipen, maar dat is niet nodig", zegt Euvrard. "We hebben al bewezen dat we het zulke ploegen moeilijk kunnen maken, zoals Zulte Waregem in de beker bijvoorbeeld. Het is de droom van iedereen om met RWDM weer in 1A te spelen."

Dailly, die de club in 2015 weer deed herleven, hoopt op een vol huis. "Ik wist toen al dat er veel potentieel in deze club zat, we hebben een grote achterban. Het zal hier tegen Seraing wel volzitten zoals in de goede oude tijd. De Brusselaars zullen er zijn."

De fans van RWDM.

De Camargo: "Een eer dat ik deze club mag helpen om geschiedenis te schrijven"