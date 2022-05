Oshin "La Machine" Derieuw droomt van ultieme bokstitel: "Ik ben 35, maar ik word elk jaar nog beter"

Niet alleen de WBC-titel is een doel voor Oshin "La Machine" Derieuw. Vorig jaar won ze de Golden Glove voor beste Belgische boksster, na 8 jaar hegemonie voor Delfine Persoon.

"Delfine heeft heel veel gedaan voor het boksen in België, maar ik ben blij dat de ogen ook eens op iemand anders gericht zijn. Ik hoop ook een voorbeeld te zijn, zodat meer vrouwen in de ring stappen. Boksen is niet gewelddadig. Het is een technische sport."