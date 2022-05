Oshin Derieuw klopt Italiaanse op weg naar nieuwe wereldtitel bij de super lichtgewichten

Oshin Derieuw mag na de wereldtitel in de WBF, ook de IBO-riem aan haar prijzenkast toevoegen. De Belgische zette in Ingelmunster Silvia Bortot overtuigend opzij in haar titelkamp. In de 9e ronde maakte de scheidsrechter een einde aan de kamp na een TKO.

De 35-jarige Derieuw gaat zo door op haar zegetocht bij de super lichtgewichten, de categorie tot 64 kilogram. In haar professionele carrière won ze 14 kampen, waarvan 5 met een knock-out. Verliezen deed ze nog niet op het hoogste niveau.