Koninklijk koppel in schaatsland, gokkende Bullets en een Zweed die eindelijk wint: dit waren de verhalen van de dag

De voorlaatste dag in Peking moest een Belgisch hoogtepunt worden en dat werd het ook. Bart Swings maakte zijn olympische droom op de massastart waar. Ook Nederland was blij voor hem én Irene Schouten, die haar derde titel pakte. De Bullets gokten en verloren (een beetje). En in zijn 4e Olympische Spelen trok een Zweedse curler eindelijk aan het langste eind. Dit moet u onthouden van alle actie in Peking op zaterdag 19 februari.

1. Zilver wordt goud voor Bart Swings

Na zijn zilveren medaille op de massastart 4 jaar geleden in PyeongChang zei Swings meteen: "In Peking ga ik voor goud." En hij maakte die droom waar. In de finale keek iedereen naar hem, Swings dichtte alle bressen en had nog genoeg over voor de eindsprint. "Dit was niet het ideale scenario, maar ik was zo sterk."

2. Koningin van Oranje Irene Schouten

Geen 2 zonder 3. Dat moet Irene Schouten gedacht hebben - en met haar heel Nederland. De vrouw die in Peking al de 3 en 5 km won, torste de hoop van de hele natie op haar schouders. Op zondag 6 februari pakte ze de eerste schaatsmedaille van het olympische toernooi en vandaag ook de laatste. Een half uurtje na Bart Swings klaarde ze eveneens de klus in de massastart. Ze telt 4 van de 12 schaatsmedailles van Nederland.

3. 5 races, 5 medailles: Bolsjoenov pakt 3e langlaufgoud op 30 km

De Rus Aleksandr Bolsjoenov is tot volle wasdom gekomen op deze Winterspelen. In 2018 verzamelde hij 4 medailles, maar geen goud. In Peking werden dat 3 gouden, een zilveren en een bronzen. Bolsjoenov, niet de meest geliefde in het langlaufcircuit, pakte in elke race in Peking een medaille.



In de afsluitende 50 km, die door de barre weersomstandigheden tot 30 km werd gereduceerd, zette hij de kroon op het werk. Onze landgenoot Thibaut De Marre eindigde op de 47e plaats.

4. 4, 3, 2 en nu 1: eindelijk curlinggoud voor Zweed

Het olympische sprookje van Niklas Edin heeft een happy end gekregen. De 36-jarige Zweed is 5-voudig wereldkampioen en 7-voudig Europees kampioen, maar olympisch goud ontbrak. Hij werd 4e in 2010, 3e in 2014, 2e in 2018 en zette die reeks mooi verder in 2022.



Als aanvoerder liet Edin in een spannende finale de Britten in het ijs bijten: 5-4.

5. Belgian Bullets balen een beetje als 15e: "Gegokt, maar supertrots en tevreden"