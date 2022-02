Trotse Belgian Bullets: "Gegokt om op te schuiven, maar helaas"

Ze begonnen de dag op 15, klommen na een goede 3e run naar 14, maar vielen na een mindere slotrun weer terug. "Ik was ook al niet 100 procent tevreden over die 3e run", reageerde stuurvrouw Vannieuwenhuyse.



"Maar dat was het risico dat we gezegd hadden dat we gingen nemen. We waren er nog altijd redelijk snel mee. Die vierde run was niet de run waarmee ik wou afsluiten. Laat ons zeggen: we hebben gegokt om plaatsen op te schuiven. Dat heeft helaas niet gebracht wat we wilden."



"Desalniettemin ben ik supertrots op wat we vandaag gedaan hebben. We toonden in de push dat we duidelijk wél 2 dagen na elkaar op niveau kunnen duwen, terwijl alle andere meisjes trager zijn."





"Ik ben ontzettend trots op wat Sara vandaag gedaan heeft. En ook trots dat we hier meedoen en hier op onze plaats zijn. We konden echt wel gaan voor die top 10."



"Het was een moeilijk seizoen, we raakten maar met de hakken over de sloot hier, maar we zijn zeer tevreden met wat we hier getoond hebben."



Sara Aerts legde uit hoe ze hun setting veranderd hadden: "Gisteren ging we op iets dunnere runners, waardoor je stabieler in de baan bent. Vandaag hebben we gekozen voor dikkere runners. Zo heb je iets meer snelheid, maar ben je ook wat onstabieler. We hebben gegokt en een beetje verloren. Al kan je dat niet zeggen. Ik ben gewoon tevreden."