Bobslee Belgian Bullets sluiten dag 1 op 15e plaats af, Duitsers domineren met één-tweetje

De Belgian Bullets An Vanniewenhuyse en Sara Aerts mochten eindelijk in actie schieten. Het Belgische bobsleeduo daalde in de eerste run als 17e af, en kon in de laatste run nog 2 plekjes opschuiven naar plaats 15. De Duitse duo's domineren voorlopig met een één-tweetje. Morgen staan de overige 2 runs al op het programma.