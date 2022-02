Belgian Bullets hoopvol naar dag 2: "Vandaag kiezen we voor gewaagdere strategie"

De Belgische bobsleevrouwen An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts staan na afloop van de eerste twee runs in de tweemansbob bij de vrouwen op de vijftiende plaats. De Belgian Bullets blikken tevreden terug op dat resultaat.



"De eerste run was goed, maar daar zijn wel enkele schoonheidsfoutjes in geslopen. Ik werd wat verrast door de snelheid waar we bocht 1 mee aansneden", vertelt stuurvrouw An Vanniewenhuyse. "De tweede run was echt een hele mooi. Goede runs neerzetten is hier opdracht nummer 1. Ik ben heel blij dat dat ook gelukt is."

Ook Sara Aerts houdt een goed gevoel over aan dag 1. "Voor mij voelden de beide runs zeer goed aan. Het waren de beste die we hier in Peking al laten zien hebben."