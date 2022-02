Belgian Bullets eindigen op 15e plaats, Laura Nolte bezorgt Duitsland weer goud in bobslee

De Bullets begonnen gisteren met de 17e tijd, maar met een 12e tijd in de tweede run konden ze dag 2 beginnen als 15e. Gisteren kozen An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts voor een veilige set-up, vandaag willen ze meer risico's nemen.



Dat leverde in de 3e run weer een 12e tijd op, waarmee ze 1 stek stegen naar 14. De vierde run was niet beter, integendeel. Het was de minste van de 4 runs van de Belgen. Zo eindigt de dag, zoals hij begon: op 15.