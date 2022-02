Omstreden Rus Aleksandr Bolsjoenov kroont zich tot langlaufkoning van Winterspelen

De massastart op de 50 kilometer vrije stijl werd met een uur uitgesteld en ook ingekort tot 30 kilometer, omdat de gure wind in de Chinese bergen het bitter koud maakte. Daar trok Aleksandr Bolsjoenov zich niets van aan.

Samen met zijn Russische ploegmaats maakte hij de wedstrijd hard en dat werd zijn bittere rivaal, de Noor Johannes Klaebo, fataal. Die was afgelopen nacht ziek geworden en kon het tempo halfweg niet meer aan. Klaebo, goed voor 2x goud in Peking, gaf op.

Op 6 kilometer van de finish achtte Bolsjoenov zijn tijd gekomen. Hij duwde het gaspedaal nog wat dieper in en uiteindelijk kon niemand meer volgen. In zijn 5 races in Peking pakte hij 5 medailles.

"Vijf?", lachte de Rus terwijl hij telde op zijn vingers. "Vijf medailles, waarvan 3 keer goud, dat is ongelooflijk. Na elke race stond ik op het podium." Bolsjoenov is niet de meest geliefde langlaufer, om het zacht uit te drukken. Zo kreeg hij het vorig jaar nog letterlijk aan de stok met een Finse concurrent (zie portret onder).

De Rus Ivan Jakimoesjkin sprintte achter zijn landgenoot naar de tweede plaats en Noorwegen kon zich troosten met het brons van Simen Hegstad Krüger. Die Krüger, goed voor 2x goud in 2018, zal toch blij zijn met die medaille, want na een positieve coronatest net voor de Winterspelen was het zijn enige race in Peking.

"Gewoon kunnen meedoen aan de race was al een overwinning op zich", zei Krüger. "De rest is bonus. Na mijn isolatieperiode heb ik vandaag echt alles uit mijn lijf geperst, dit was het hoogst haalbare."