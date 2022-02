Na 10 operaties (en olympisch zilver en brons) wint Zweedse tankcommandant eindelijk curlinggoud

In een gesloten en tactisch duel las Niklas Edin, de Zweedse skip, het ijs perfect door in de tiende end Groot-Brittannië maar 1 punt te laten scoren. In de extra end, voor de eerste keer was er een verlenging nodig in een olympische finale, maakte Zweden het af.

De deur naar goud stond op een kier voor Groot-Brittannië, maar de Britse skip Bruce Mouat slaagde er net niet in om met een gewaagde zet de Zweedse steen in het huis weg te krijgen.

Voor Edin is het de ultieme bekroning op een succesvolle carrière. Edin telt 5 wereld- en 7 Europese titels, maar olympisch goud was hem telkens ontglipt: 4e in Vancouver 2010, brons in Sotsji 2014 en zilver in PyeongChang 2018.

Dit was wellicht zijn laatste kans, want 10 (!) operaties eisen hun tol op het lichaam van de Zweed. Hij ging al onder het mes voor zijn rug, zijn elleboog, zijn schouder, zijn linkerknie én onlangs nog zijn enkel. "Die laatste operatie zal ik na de Winterspelen opnieuw moeten ondergaan", zei Edin.

"Het zal even moeten bezinken om te realiseren wat we juist gepresteerd hebben." Edin vergeleek zijn job als skip in curling met zijn legertijd. "Ik was toen tankcommandant. Ik moest leiden, maar ook respect tonen voor mijn maats en hen helpen."

Groot Brittannië won in 1924 de curlingcompetitie op de Winterspelen, maar sinds curling zijn wederoptreden maakte in 1998 hadden de Britse mannen nog geen medaille kunnen behalen.