De top 10 van 2019 - "Victor Wegnez maakt het doelpunt van het jaar"

De 10 van '19: De remontada van de Red Lions

Het arendsoog van Vanasch

De Belgische hockeyploeg heeft vorige zomer voor eigen publiek na de wereldtitel ook de Europese titel in de wacht gesleept. Toch zag het er even benard uit. In de halve finales kwam Duitsland 2-0 voor in Antwerpen. Maar toen kwam die "remontada", met een geweldig doelpunt van youngster Victor Wegnez.

Eddy Demarez (tv-commentator): "Het begon helemaal niet goed. "Oei", denk je dan tijdens de rust. "Het gaat hier toch niet foutlopen voor eigen volk?"

Dirk Gerlo (radiocommentator): "Het begint onwaarschijnlijk slecht met een 0-2 achterstand in de eerste helft. Toch zag ik geen paniek bij de Red Lions."

Demarez: "Na de rust wordt het net niet 0-3 voor Duitsland. Duitsland krijgt een strafcorner en vervolgens ook een strafbal, maar wat doet onze Vincent Vanasch? Hij heeft de Duitsers in het verleden al de bal met de hand zien stoppen. Dat mag niet en Vanasch is zo lucide om dat aan te kaarten. Erg cruciaal, want anders was het EK op een enorme ontgoocheling uitgedraaid voor België."

Gerlo: "Als het 0-3 stond mag je het vergeten. Misschien was dat wel de fase die voor een klik heeft gezorgd bij de Red Lions. Vanaf dat moment zag je het geloof groeien. Ze zijn blijven hockey spelen en zetten de wedstrijd naar hun hand."

Demarez: "In de tweede helft duurt het ook even voor de aansluitingstreffer valt. Maar dan voel je dat het goed gaat komen, want de Red Lions zijn zo sterk in hun hoofd sinds het WK vorig jaar."